صور.. حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن وقرى كفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات في مدن وقرى المحافظة، مشددًا على التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

وتابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة التعديات علي الأراضي ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالتي تعدٍ بعزبة القبائل، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، عبارة عن مبني بالطوب والخرسانة المسلحة بتجمع دخميس الجديدة بغرب تيرة، حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على حملة لرفع التعديات الكائنة بمحيط مستشفى التأمين الصحى بفوه، بالتنسيق مع مركز الشرطة، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.