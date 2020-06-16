بـ"الفيديو كونفرانس".. محافظ كفر الشيخ يناقش مخالفات البناء مع رؤساء المدن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس بصفة دورية، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، وكذا رفع الإشغالات والقمامة بالشوارع المحيطة بها، بالإضافة الي التفاعل مع غرفة العمليات بالمحافظة، والمتابعة اللحظية مع اوقات بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، لاستقبال الشكاوي ورصد اي اخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

ووجه المحافظ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، ومنع التجمعات، مؤكدًا علي استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت، وكذا تفعيل النقط الحدودية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

قال نور الدين، انه لابد من تكاتف كافة الجهات جنبًا الي جنب من " صحة، طب بيطري، شباب ورياضة، المجتمع المدني "، ومشاركة جميع اجهزة المركز لدعم المنظومة الصحية، مكلفاً بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، علي حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرار الغلق والحظر، وتنظيم الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسعار، واحكام السيطرة على الأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعا ا عقده مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.