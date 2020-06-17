صاحب اختيار يوم 30 يونيه عن تصريحات مكي: "إحنا مبننساش"

قال مصطفى السويسي أحد مؤسسي حملة تمرد، إن ما أدلى به أحمد مكي وزير عدل الإخوان "كذب" لا يمكن نفيه، حيث إنه مسجل بالكاميرات، قائلا: "إحنا مبننساش ولا الإعلام بينسى، وليس من مصلحته هو والجماعة الإرهابية الكذب في ظل التكنولوجيا التي تسجل كل شيء".

وأشار الشاب الذي حدد تاريخ 30 يونيو للثورة ضد الإخوان، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن من قبل تمرد ودعوة رحيل مرسي ووقت الإخوان، المظاهرات لم تكن تتوقف، ولكن كلها كانت تواجه بالقمع، وسقط العديد من الشهداء في هذه الفترة، ومنهم الحسيني أبو ضيف، والشهيد محمد الجندي، والشهيد محمد كريستي، وغيرهم.

وأوضح أن المظاهرات في عهد مرسى، كان من يتصدى لها مدنيون وليس الجيش أو الشرطة، والفديوهات تملئ الفضاء الإلكتروني، لمدنيين بلحيات طويلة، ممسكين بأسلحة بيضاء أو عصي، ولعل جمعة كشف الحساب التي كانت بعد 100 يوم من حكم مرسى، برز فيها سحل المواطنين من مدنيين.

وتابع: أن أعضاء الحملة، تعرضوا لتهديدات واعتداءات عدة، ومنهم عضو الحملة في إمبابة، الذي قتل أمام منزله، كما أكدت القيادات الإخوانية بعد رحيل النظام، نهج الجماعة في العنف بتصريحات في هيئة تهديدات.