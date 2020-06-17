ليلى أحمد زاهر: 6 سنوات بتحايل على بابا يرجعني أمثل.. وياسر جلال أقنعه

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إن والدها الفنان أحمد زاهر، منعها عن التمثيل لمدة 6 سنوات: "كنت بفضل أتحايل على بابا علشان أرجع تاني لأني بحب التمثيل جدا، ومكنش راضي يرجعني، وفي الجيم، كنا بنتمرن مع ياسر جلال، وشافني أكتر من مرة وعاجبته وكلم بابا علشان اعمل دور "نورا" في مسلسل الفتوة، في الأول قاله لأ، ومكنش موافق يرجعني التمثيل دلوقتي، وبابا ما قاليش غير لما ياسر جلال، أقنعه، وقرأ الورق ووافق على الدور علشان ميبقاش عشمني بحاجة وتروح".

وتحدثت "زاهر" خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، عن مشاركة الفنان أحمد زاهر، معها في فيديوهات عبر تطبيق تيك توك: "كنت زهقانة وقعدت أعمل فيديوهات على التطبيق، والموضوع بدأ يزيد، والمتابعين يزيدوا، ومكنتش مخططة أو عاوزة متابعين، وكنت بلعب عادي وزهقانة، وفي يوم فضلت أتحايل على بابا يعمل معايا فيديو، وفي الأول مكنش موافق، لغاية ما فضلنا نعمل فيديوهات كتيرة".

وتابعت: "ماما ضهري وسندي وكل حاجة ليا في الدنيا، وهيا على طول بتساعدني في كل حاجة، ومعايا على الورق مبتنامش، وبتفضل سهرانة معايا لحد ما تبقى كل حاجة تمام".