منها ورقة إثبات دخل مختومة.. الأوراق المطلوبة للتقديم للإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب حجز وحدات الإعلان الـ13 حتى 4 يوليو المقبل، وأن سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكترونى للصندوق، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، بـ10 محافظات (الفيوم– بنى سويف– المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا– الأقصر– أسوان– البحر الأحمر– مطروح)، نوضح أهم الأوراق المطلوبة للتقديم.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري: فإن يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية:

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح.

وإرفاقهما ضمن المستندات وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، ويبلغ مقدم الحجز 14 ألف جنيه يتم دفعهم فى أقرب مكتب بريد.

بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) لاي يزيد عن 5700 جنيه على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى– الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى– معاش استثنائى أو خلافه– امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً)، تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.