فقه بناء الدول.. كتاب للأوقاف يؤكد: الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي

نشرت وزارة الأوقاف، كتاب فقه بناء الدول مرئيًّا ومشروحًا، ويؤكد أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، وأنها قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وأن بناء دولة عصرية قوية، يعد ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، كما أن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على القيام بواجبها الدعوي والتثقيفي، والحرص على تطوير المحتوى المقدم إلكترونيًّا من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية، يسرنا أن ننشر محاضرات كتاب (فقه بناء الدول)، التي يشارك فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة "منبر التجديد" على يوتيوب، وصفحة وعي.

ويؤكد الكتاب، أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني، لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، ويفند مرتكزات خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، ويبرز العديد من عوامل بناء الدول.

ويبين أن المواطنة عطاء وانتماء، واحترام لكل شعارات الدولة، من عَلمها ونشيدها الوطني، وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وعلى احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة، أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.