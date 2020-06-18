حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتحلى مواليد برج القوس بثقة كبيرة في النفس ولديهم قدرا كبيرا من الصبر والتحدي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة ونشاطا، تنجز أعمالك جيدا وتستدرك الأخطاء، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تعتني بمشاعر الطرف الآخر ولا تهمل حقه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.