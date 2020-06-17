مالي تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي إلى 1890 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 1890 إصابة مؤكدة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة المالية، أنه وبعد إجراء 127 فحصا تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بكورونا المستجد، وتم تعافي 23 مصابا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1168 شخصا، في حين يوجد 605 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات إلى 107 أشخاص منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في البلاد.

السنغال: تسجيل 122 إصابة جديدة بالوباء

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا المستجد بعد إجراء 970 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5369 إصابة مؤكدة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 73 شخصا، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل تعافي 81 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3606 حالة، في حين يوجد 1689 مصابًا في المستشفيات.