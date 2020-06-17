محافظ جنوب سيناء يطالب رؤساء المدن بتوزيع كمامات على عمال النظافة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات.

وأكد محافظ جنوب سيناء على رؤساء المدن توزيع كمامات وقفازات واقية من فيروس " كورونا" المستجد، على عمال النظافة بمجالس المدن، ومتابعة ارتدائهم للأدوات الواقية حفاظًا على صحتهم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تلقت دعم من الجمعيات الأهلية بكميات كبيرة من المواد المطهرة وأدوات الوقاية، بالإضافة إلى شراء عدد كبير من الكمامات، والأوقية الزجاجية للمسئولين الذين يتعاملون مع الجمهور.

وشدد المحافظ على منع دخول الموظفين الذين لا يرتدون كمامة، والاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية للمرضي والسيدات الحوامل، حرصًا على حياتهم.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن الاستعدادات الخاصة بعودة السياحة، وسرعة إنهاء المشروعات القومية