"خدمات نقل الدم": نقترب من الوصول لمخزون استراتيجي آمن

ناشد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية، المواطنين بالتبرع بالدم في المراكز المخصصة، لافتا إلى أنّ عناوين وأرقام هواتف المراكز متاحة للمواطنين على صفحة وزارة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لضمان وصول الدم لمستحقيه، إذ تقدم خدماتها لمرضى أنيميا البحر المتوسط والهيموفيليا بشكل مجاني، كما توفر احتياجات المستشفيات الحكومية من الدم مجانا.

وقال سراج الدين، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه منذ أزمة فيروس كورونا المستجد والمخزون الاستراتيجي للدم آمن، لافتا إلى أنّه مع اشتداد الحالات وارتفاع أعدادها، جرى رفع المخزون الاستراتيجي، وانتهى شهر رمضان المبارك دون أزمات.

وأضاف أنّ مصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لم تعاني من نقص الدم حتى خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أنّهم في طريقهم للوصول لمخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة مقبلة.