محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات بالمحافظة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مستشفى كفر شكر المركزي، وذلك لدفع الأعمال وتسليم المستشفى فى اقرب وقت لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث يتم الانتهاء من جميع اعمال الكهرباء وجاري اعمال الفرش الطبي وتجهيز عدد 230 سريرا و14 سرير عناية مركزه كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا وتجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبيه وفتح العيادات الخارجية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد كما تم تكليف وكيل وزاره الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى.

وعقب ذلك توجه المحافظ لمتابعة دفع الأعمال بمستشفى الخانكة المركزي والتى تبلغ طاقتها 133 اسرة و7 اسرة عناية باجمالى 140 سرير والتي سيتم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل الخدمه ايضا فى أقرب وقت لتقدم الخدمة لاهالي مدينه الخانكه حيث تم التنبيه ايضا على الشركه المنفذه بتكثيف العمالة والورديات لتسليم المستشفى وادخالها الخدمه مراعاه للظروف الطارئه التي تمر بها المحافظة ومصر كلها.

وعلى هذا النحو تابع الهجان اعمال تجهيزات مركز صحة الاسرة بمدينة الخانكة والذى سيتم تخصيصه لفحص مرضى كورونا وعزلهم والذى يحتوى على 40 سريرا و10 أسرة عناية مركزة واكد المحافظ على تشغيله بداية من السبت المقبل.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بالخانكة لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه فى اصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتاكد من تقديم خدمة افضل للمرضى وتجدر الاشارة الى ان عدد الاسرة بها 100 سرير ويتم العمل على تطوير 150 سرير لرفع طاقتها الى 250 سرير كما تابع خلال جولته بالمستشفى أعمال التطوير بالمبنى كما قام بالمرور على العيادات الخارجية والصيدليات والقسم الداخلي، مؤكدا على ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الجولة بحضور ايمان ريان نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والنائب رضوان الزياتى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في سياق متصل اجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها الدكتور سمير حماد نائب المحافظ جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تضمنت الجولة مستشفى بهتيم المركزى بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق والدكتور محمد الحسينى مدير المستشفى وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وتم تلافى بعض القصور وإزاله بعض المعوقات التى تم التنبيه عليها خلال الجولة السابقه وجارى فتح عدد (4) أسرة رعاية بالمستشفى خلال السبوع القادم وتم التعاقد مع الفريق الطبي القائم على عمل هذة الإسرة.

كما تم المرور على مستشفى شبين القناطر للوقوف على مستجدات الحاله العامة للمستشفى ومدى إزاله الملاحظات التى تم التنبية عليها فى الجولة السابقه بحضور الدكتور حسن منصور مدير المستشفى والدكتور محمد عبدالله نائب المدير

و تم تنظيم قسم الاستقبال بالمستشفى وأصبح يوجد قسم لاستقبال الطوارئ وقسم استقبال للحالات المشتبه فيها ، فضلا عن وضع خط سير للمريض داخل المستشفى ، وتمت الإشادة بالخدمة المقدمة من الفريق الطبي فضـلا عن الاطمئنان على المرضى والمصابين .

وأشار مدير المستشفى إلى عدد الاسرة بالمستشفي 51 سرير داخلى وجارى إضافة عدد (10) أسرة أخرى خلال 48 ساعه ، فضلا عن أنـة يوجد عدد (6) أسرة رعايه مركزة وعدد (3) أسرة رعاية متوسطة وجارى إضافه عدد (3) أسرة رعايه متوسطة وذلك خلال 48 ساعه ليصبح إجمالى عدد الاسرة الرعايه بالمستشفي (12) سرير رعايه .

فضلا عن المرور على مستشفى حميات طوخ وتلاحظ وجود الاطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية وتلاحظ توافر المستلزمات الطبية والادويه بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية وذلك بحضور الدكتور مجدى عبدالبديع مدير المستشفي ، وقد تم المرور على قسم الاستقبال ومعمل التحاليل وقسم الاشعه .

وبالمرور فى الجولة السابقه كانت لاتوجد رعاية متوسطة بالمستشفى وبالتالى تم عمل عنبرين مقسمين الى عنبر رجالى ويوجد به عدد 4 أسرة وعنبر حريمى ويوجد عدد 4 أسرة (وأصبح إجمالى عدد اسرة الرعاية 8 ) .

كما أنه كانت لا توجد اشعه مقطعية واشعه عادية وبالتالى تم توفير اشعه مقطعيه وعادية بالمستشفى.

وننوة الى أنه جارى عمل دراسة لحسن إستغلال مبنى مركز الكبد الملاصق لمبنى المستشفى كإضافه لقوه المستشفى وذلك باستخدام الدور الثانى لعمل رعاية مركزة ، وفى حاله استخدام المبنى سيتم توفير عدد 12 سرير رعاية مركزة .

وتمت الإشاده بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

تأتي الجولة استكمالًا لجولات اللجنه العليا لمجابهه فيروس كورونا المستجد المستمرة لمتابعة حالات المرضى والمستشفيات والخدمة المقدمة وإزاله كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.