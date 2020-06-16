القليوبية تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 15 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها ومدينة شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، اليوم الثلاثاء بينما لم تسجل مدينة قها أي إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 32 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 37 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 15 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 9 حالات وكفر شكر 13 حالة، ومركز ومدينة قليوب 11 حالة، والخانكة 3 حالات، وشبين القناطر 17 حالة أما مدينة العبور فسجلت حالة واحدة فقط.

كانت مستشفى قها مقر العزل مصابي فيروس كورونا ، قد اعلنت خروج 12 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وسلبية المساحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين .

وقالت الدكتورة سماء عربي مدير المستشفي لموقع أنه بخروج 12 حالة اليوم، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 277 متعاف غادروا المستشفى، بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم الثلاثاء.

وأشارت عربي أن الفريق الطبى أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.