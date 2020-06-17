فض سوق وتجمعات بشارع طلعت حرب بمركز أبوقرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بشارع طلعت حرب بمدينة أبوقرقاص، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 75 محضر إشغال، وإزالة التعديات وفتح الشارع أمام المارة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أية تجمعات وفض الأسواق بنطاق المحافظة، والتصدي بحزم وشدة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وموجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

كما وجه المحافظ، دكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة كافة الاشغالات والمخالفات، من الباعة الجائلين، والمتعدين علي حرم الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة علي المحلات المتعدية علي نهر الطريق، ومتابعة عدم عودتها مرة أخري، ومنع أي تجمعات، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم.