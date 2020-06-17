قبل محمد رمضان.. فنانون قدموا قصص حياة نجوم راحلين

حالة من الجدل سيطرت على السوشيال ميديا والوسط الفني فور إعلان محمد رمضان عن استعداده لتقديم مسلسل "الإمبراطور" للراحل أحمد زكي وقد واجه هذا الخبر عددا من التأييد والاعتراض.

ولم يكن الفنان محمد رمضان أول ممثل يقدم حياة فنان راحل فقد سبق وقدمت منى زكي مسلسل "السندريلا"عن قصة حياة الراحلة سعاد حسني.

وقدم الفنان شادي شامل مسلسل "العندليب" والذي تناول دور العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

كما قدمت كارول سماحة مسلسل "الشحروره" والذي يتناول قصة حياة الراحلة صباح وكان يربط كارول والفنانة صباح صداقة.

وجسدت الفنانة صابرين في مسلسل "كوكب الشرق" قصة حياة الراحلة أم كلثوم.

الفنانة صفاء سلطان قامت ببطولة مسلسل "قلبي دليلي" والذي يتناول قصة حياة الراحلة ليلى مراد.