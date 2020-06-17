أستاذ اجتماع عن طرح الكمامات على التموين: تشجع على الالتزام دون مصاريف

خطوة جديدة من نوعها، أقدمت عليها الحكومة، في إطار الجهود الرامية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تدرس وزارة التموين إمكانية إتاحة الكمامات للمواطن، على بطاقة التموين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنّ الوزارة ما زالت في مرحلة التفاوض والدراسة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للوصول للشكل النهائي للكمامة المتعددة الاستخدام، المقرر طرحها على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، لتقديم منتج بمواصفات جيدة وسعر مناسب.

عمران: نواجه قلة وعي بعض المواطنين بتلك الخطوة دون تحميلهم عبء مادي آخر

تلك الخطوة التي تدرسها وزارة التموين، ستعمل على حل مشكلة كبيرة وهي قلة وعي شريحة كبيرة في المجتمع، ومن المحتمل أن نسبة كبيرة من الشريحة التي تحصل على تموين ودعم من الدولة قد تعاني من عدم الالتزام بارتداء الكمامة، لما تشكله من عبء مادي إضافي على كاهل الأسرة، تقول الدكتورة إنشاد عز الدين عمران، أستاذ علم الاجتماع جامعة المنوفية في بداية حديثها لـ"الوطن" عن تلك الخطوة.

وتابعت عمران، أنه بطرح الكمامات المستدامة والتي يمكن استخدامها لأكثر من مرة ولفترة طويلة، تستطيع الدولة مواجهة أمرين، قلة وعي شريحة كبيرة في المجتمع، إلى جانب مواجهة انتشار الفيروس والنجاح في احتواء الأزمة، دون أن يشعر المواطن بعبء مادي على كاهله جراء التزامه بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية، حسب تعبيرها.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو المقبل كما هو شائع، ولكن هي في طور التنفيذ، فتم التعاقد على 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.