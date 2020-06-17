رئيس مدينة القنطرة شرق يتابع منظومة النظافة وإصلاح خطوط المياه

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق انة تم المرورعلي المستشفي المركزي حيث تم تفقد العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي والأشعة وتم التأكد من التخلص الآمن لمخلفات المستشفي وعمل المحرقة كذلك أعمال التطهير اليومي للمستشفي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطن والسعي دائما لتقديم خدمة متميزة، فيما أكد الدكتورأحمد نوح مدير المستشفي على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك قيام المستشفي بمتابعة أي حالة اشتباه بفيروس كورونا.

وأشارإدريس، إلى متابعة اعمال إصلاح خطوط مياه الشرب الذي تقوم به شركة المياه بالتعاون مع الوحدة المحلية،حيث تم إصلاح خط 5 بوصة بشارع أسيوط، وإصلاح خط 6 بوصة بالمدينة الجديدة وجاري إصلاح الخط الرئيسي500 بوصة بشارع المجمع، وتسليك مطابق الصرف الصحي بعزبة الصحة، وأعمال تجهيز الحملة المكانيكية بالمدينة الجديدة والذي يقوم به جهازالتعمير، ومتابعة اعمال النظافة بالمدينة وصيانة المسطحات الخضراء.

وفى نفس السياق قام محمد صابررئيس القرية ، بتفقد قطاع الصحة بقرية الأبطال والوحدة الصحية بالعبو، حيث تفقد العيادات والخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن الوحدة المحلية سوف تقوم بتقديم كل الإمكانيات المتاحة للمواطنين، كما اشرف رئيس القرية علي أعمال النظافة بالقرية وفتح بعض الشوارع وإزالة الإشغالات.