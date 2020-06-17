محافظ جنوب سيناء يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات

ناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وأكد على ضرورة الانتهاء من أعمال المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.

وتضمنت هذه المشروعات الملاعب الرياضية، ومدرسة المرور بمدينة رأس سدر، وتوسعات 6 مدارس تابعه للتربية والتعليم بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، بالإضافة لإنشاء هايبر ماركت بمدن شرم الشيخ وأبورديس، وإدارة تموينيه بهما، وممشي أهل مصر بطور سيناء والكورنيش، وإنارة 5 تجمعات بدوية، و تنفيذ 30 بيت بدوي في حي المروة بمدينة سانت كاترين، وتطوير طريق حمام موسى، ودار المناسبات بقرية الجبيل، واستكمال المزرعة السمكية، وموقف محطة الصرف والطرد، وعصارة الزيتون بمدينة الطور، والمنحل ومزرعة الزيتون، ومزرعتي الحمة بمدينة رأس سدر ومزرعة الرملة، والمنحل بوادي مكتب بمدينة أبوزنيمة، وعصارة الزيتون بطور سيناء وتوصيل الكهرباء من نويبع إلى وادي سعال بسانت كاترين، ورصف طريق وادي ميعر بطور سيناء بطول 27 كيلو.

وناقش المحافظ مع المعنين موقف إجراءات التحول الرقمي، والاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل للمخيمات والفنادق بمدن طابا ونويبع، وموقف الاستعدادات الاحترازية لمواجهه فيروس " كورونا " المستجد.

كما استعراض المحافظ موقف صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والإعانات، وموقف الخطة الاستثمارية لأعوام 2019 / 2020 / 2021، وقيام التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن للعام المالي القادم.