"الله يرحم التعديلات الدستورية".. بسمة وهبة تهاجم "أحمد مكي"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد حكم الإخوان، بعد حديثه لقناة الجزيرة، وتصريحاته الأخيرة، التي زعم فيها أن محمد مرسي رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "إيه ياعم مكي.. هو أنت مكنتش معانا؟.. الإخوان سعوا لأخونة مؤسسات الدولة، ومكتب الإرشاد تخابر مع قطر.. سقوط الإخوان وإزاحتهم عن السلطة، أصابهم بالجنون والهوس ".

وأضافت: "مكي كان قاعد على كرسي الوزارة أخرس.. وكان شايف مرسي، ومكتب الإرشاد يمارسون كل أنواع الانتهاكات والعنف.. الله يرحم التعديلات الدستورية الديكتاتورية التي كانت سببًا في غضب الناس".

وتابعت: "ميلشيات الإخوان قتلت وعذبت المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وأبرزهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.. الخونة اللي يزكم يعرفوا إيه عن الوطنيين".

وواصلت :"لماذا لا تتحدثون وتهاجموا تدخل تركيا في سوريا؟.. طبعًا لا.. امتى الخدم يقدروا يتكلموا عن أسيادهم".