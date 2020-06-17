البرلمان الأوروبي يدين تعدي شرطة أردوغان على مسيرة الديمقراطية

دان البرلمان الأوروبي، انتهاكات الشرطة التركية ضد مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي تحت شعار: "الديمقراطية ضد الانقلاب"، واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وحسب موقع "بولد" الإخباري، أكد مقرر البرلمان الأوروبي بتركيا ناتشو سانتشيز أمور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن محاولة منع المظاهرات والأعمال السلمية هي تقييد خطير للحقوق الدستورية، حتى ولو كان في فترة كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويجب أن تتحقق كل الفعاليات المشروعة لجميع القوى السياسية، بما في ذلك حزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضح ناتشو سانتشيز، أن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما فيهم النواب والرؤساء المشاركون، وعمليات الاعتقال في العديد من المحافظات مثل فان أو هكاري، يشير إلى قوة الشرطة المفرطة، أما عن تضييق مساحة الأصوات المعارضة فيثير المخاوف.

واستخدمت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي اجتمع في سيليفري من أجل مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي، تحت شعار: "الديمقراطية ضد الانقلاب"، واعتقلت ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وكان نائب الرئيس المشارك عن منظمات حزب الشعوب الديمقراطي، أليجان أونلو، قد أعلن أن الحزب سيواصل مسيرته غير مبالٍ بالاستفزاز التي تحاول السلطة خلقه، مشيرًا إلى أن الشرطة التركية تعترض طريق مسيرة الحزب.