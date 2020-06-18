التحفّظ على أدوية مخدرة وأخرى محظور تداولها بأسيوط

شنّت إدارة التفتيش الصيدلى فى أسيوط، حملة موسعة، أمس على المراكز والمنشآت الطبية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط مركز طبى خاص للنساء والتوليد، بحى شرق، يبيع أدوية مخدرة وأخرى خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، بعضها منتهى الصلاحية ومحظور تداولها خارج المنشآت الطبية الحكومية.

كانت شكاوى وردت للأجهزة الرقابية من المواطنين، أفادوا فيها بقيام مركز طبى للنساء والتوليد ببيع أدوية حكومية محظور تداولها للجمهور، وعلى الفور تم إعداد حملة موسعة للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراء القانونى حيال المركز المخالف، وقال الدكتور أحمد مرعى، مدير إدارة التفتيش الصيدلى، إن الحملة شارك فيها رجال هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة وإدارة العلاج الحر بالمديرية، وتمكنت من التحفظ على (٣٣٦٢) عقاراً دوائياً ومستلزمات طبية، فضلاً عن رصد مخالفات تنوعت ما بين حيازة أدوية مدرجة جدول ٣ مخدرات وأدوية هيئة التأمين الصحى وأدوية مستشفيات حكومية غير مصرح بتداولها خارج المنشآت الطبية الحكومية، بالإضافة إلى ضبط (٢٠٧) عقاقير دوائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.