رامي رضوان يواجه مكي بالتاريخ الأسود للإخوان: مين اللي قتل الصحفيين وهدد القضاة؟

علق الإعلامي رامي رضوان على مداخلة وزير عدل الإخوان أحمد مكي مع قناة الجزيرة القطرية.

وقال رضوان خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن مكي تحدث عن محمد مرسي و"قال إنه مالوش مثيل وفعلا مكنش له مثيل".

وتناول رضوان حديث مكي عن حبس الصحفيين: "في إطار حديثه بيقول إنه كان كلمه وقاله فيه صحفي اتحبس عشان شتمه، وتواصل معاه، وإنه مش عارف ينام عشان فيه صحفي محبوس، ولو محبوس عشان بيجاملوني قولهم يخرجوه، لأنه مش قادر ينام، وإنه عشان كده طلع قرار منع حبس للصحفيين".

وتابع: "منع حبس الصحفيين بس قتلتهم" متسائلًا: "هو مين قتل الحسيني أبوضيف نحسبه شهيدا والله حسيبه، الحسيني أبوضيف كان موجود في محيط الاتحادية وقت وجود المعتصمين اعتراضا على الإعلان الدستوري الكارثي بتاع مرسي، وبرصاصهم قتلوا الحسيني أبو ضيف و8 آخرين و700 مصاب".

وتناول رضوان ما زعمه مكي قائلًا: "كان فيه اجتماع قبلها عشان تأمين القصر اقترح عليه نستخدم الرصاص وقال مكي إن مرسي قاله لا مساس بالناس اللي تقتحم القصر الجمهوري" مضيفًا: "لا مساس إيه والإخوان وجهوا قواعدهم راحوا فضوا الاعتصام وضربوا وسحلوا، وكان فيه مشهد دموي وقتل الناس".

واستطرد: "أنا مش متفاجئ إن دي عادتهم، التزوير والاعتداء على النساء، وأصل دي عادتهم وهما كده"، مستنكرًا قول مكي: "أنا لا أنتمي لنظام".

وتذكر رضوان الإعلان الكارثي الذي أصدره مرسي ومحاولات مكي تجميله: "في إطار حديثه اقال إن لإعلان الدستوري اتفهم غلط، كان بيقول أنا عايز أبني مؤسسات الدولة الدستورية ومفيش أكتر من كلمة الشرعية اللي اتقالت 7000 مرة، منهم 57 مرة في خطاب واحد"، ضاربًا المثل بحصار المحكمة الدستورية العليا كمظهر لانتهاك مرسي ونظامه للدستور والقانون.

وعن مرسي قال رضوان: "محدش كان يعرفه قبل الدفع بيه مرشح رئاسي، والقرارات كانت بتيجي من مكتب الإرشاد وتتقال في الرئاسة".

وتساءل رضوان: "اكتمال مؤسسات الدستورية ومين اللي حاصر الدستورية العليا وهدد بقتل القضاة؟" مضيفًا: "هذا التزوير نقف عنده حتى لا ينخدع أحد"، مستغربًا من توقيت حديثهم عن هذا الأمر مع نشاط للجان الإلكترونية والقنوات التابعة لجماعة الإخوان".