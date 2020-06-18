الصين تشدد "الإغلاق" لمواجهة الهجوم الجديد لـ"الفيروس"

أثارت عودة انتشار فيروس كورونا فى بكين الذعر، حيث ألغت السلطات، أمس، أكثر من 60% من الرحلات الجوية التجارية، ورفعت مستوى التأهب وسط تفشٍّ جديد للفيروس، وأفادت وسائل إعلام صينية، بأنه جرى إلغاء 1255 رحلة من وإلى المطارين الرئيسيين فى العاصمة، ورفعت المدينة مستوى التهديد من 3 إلى 2، مما أدى إلى إغلاق مدارس، وتعليق خطط انفتاح، وتشديد قواعد التباعد الاجتماعى.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مسئولين صينيين قولهم إنه تم اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة فى بكين، خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالى عدد الإصابات التى اكتشفت فى المدينة، خلال الأيام الستة الماضية إلى 137 حالة، وربطت السلطات الصينية البؤرة الجديدة للفيروس بأكبر سوق للجملة فى المدينة.

وسجّلت أوكرانيا أعلى معدل إصابات ووفيات يومى بالفيروس، منذ اندلاع الأزمة، إذ بلغ عدد الإصابات 758 والوفيات 31، خلال الـ24 ساعة، وأعلن وزير الصحة الأوكرانى، ماكسيم ستيبانوف، أمس، ارتفاع حالات الإصابة فى البلاد إلى 33 ألفاً و234 حالة، والوفيات إلى 943.

وأضافت الهند أكثر من ألفى حالة وفاة بفيروس كورونا إلى سجلها، من بينهم 1672 حالة وفاة فى ولايتى دلهى ومهاراشترا، مما يرفع العدد الإجمالى للوفيات فى البلاد إلى 11903. ورحَّبت منظمة الصحة العالمية بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار «ديكساميثازون» فى معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا، وقالت المنظمة، فى بيان، أمس: «نرحّب بتجارب المملكة المتحدة التى تظهر أن «ديكساميثازون» يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من الفيروس».

وأضافت أن «هذا هو أول علاج مثبت استطاع خفض معدل الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعى بواقع الثلث. وأشاد وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، باستخدام العقار.