"التنظيم والإدارة" يصدر قرارا باستحداث قسم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 54 لسنة 2020، باستحداث قسم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة من القرار، على أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة، الإجراءات اللازمة لاستحداث قسم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة.

كما يهدف التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية في أعمال الوحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.