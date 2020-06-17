"التنظيم والإدارة" تكشف تفاصيل حركة ترقية 250 ألف موظف

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 2019 بإعلانه حركة الترقيات الكبرى داخل الدولة، وصدر القرار العام الماضي، وما يتم الإعلان عنه اليوم وفق ترقيات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو قرار تكميلي، ومن المقرر ترقية نحو 250 ألف موظف بما يحقق العدالة الوظيفية.

وأضاف الشيخ خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الجهات المعنية يمكنها استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالترقيات لإدخال الموظفين، ومن ثم التعرف على حقوق الموظفين ومدى الأحقية في الترقية حتى لا تتأخر أو تتعطل الترقيات، مشيرا إلى أنّ هناك معايير ثابتة تمكن الموظفين من معرفة الأمور المتعلقة بالترقية.

وأشار إلى أنّ كل موظف يحتفظ بحقوقه، وتم حساب الأيام بدقة للحفاظ على أعمار الموظفين باليوم، والتفاوت في الترقية مختلف تماما عن ما كان يحدث في قرارات الرسوب الوظيفي.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنّ خطة الإصلاح الإداري التي تتبعها الدولة تعمل بشكل ثابت وتجري عليها تعديلات وتحسينات، وصولا إلى جهاز إداري كفء وناجح ويعلي رضا المواطن ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشدد على أنّ هناك 5 محاور للعمل وفق خطة الإصلاح الإداري، هي الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وبناء قواعد البيانات والربط بينها، وتحسين الخدمات الحكومية، ثم استعرض ما تم تنفيذه وفق كل محور من هذه المحاور.