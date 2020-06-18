استعدادا لعودة الطيران.. مطار الغردقة يواجه كورونا بكاميرات متطورة

يستقبل مطار الغردقة مساء اليوم، وزراء السياحة والطيران والإعلام والصحة، في جولة تفقدية للمطار والمتحف، وعدد من الفنادق السياحية، للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، استعدادا لعودة حركة الطيران، ابتداءً من مطلع شهور يوليو المقبل.

ودعمت وزارة الطيران، مطار الغردقة الدولي بـ6 كاميرات حرارية متطورة، سيتم توزيعها على صالتي السفر بالمبنيين الجديد والقديم، بالإضافة إلى بوابة دخول العاملين، التي سيتم تخصيصها لجميع العاملين للدخول منها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحجر الصحي، حرصًا على سلامة الركاب والعاملين.

وتفقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أمس الأربعاء، مطار الغردقة الدولي، للوقوف على جاهزية استقبال الرحلات الجوية الخارجية أول يوليو المقبل، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفقد "محجوب"، الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الغردقة الدولي، التي شملت اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى، لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأكد محجوب، تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر.

ووضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم.