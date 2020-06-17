محافظ البحر الأحمر يناشد بتقديم الأوراق لتسلم الشقق بديلة العشوائيات

ناشد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المواطنين المتقدمين للمساكن البديلة للعشوائيات، التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 25 من الشهر نفسه لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود، وسداد المستحقات المالية، تمهيداً لتسليم الوحدات السكنية البديلة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالي خلال الفترة الماضية بتسليم الوحدات، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين.