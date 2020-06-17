رامي رضوان يستعرض بيان الري حول فشل مفاوضات سد النهضة

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن بيان وزارة الري المصرية الذي صدر مساء الأربعاء، حول مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وقال رضوان، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بيان وزارة الري أكد أن المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر بسبب التعنت من الجانب الأثيوبي في الأمور الفنية والقانونية.

وأشار إلى أن أثيوبيا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة طبقًا للقانون الدولي الفني وطلبت أن تكون الاتفاقية عبارة عن قواعد ارشادية للتشغيل وتعدلها أثيوبيا بشكل منفرد وأن يكون لديها الحرية في اقانة مشروعات بشكل مطلق على اعالي النيل الازرق.

وأكد رضوان أن بيان وزارة الري أكد أن الجانب الأثيوبي رفض الالتزام بآلية فض النزاع ورفص وجود إجراءات ذات فاعلية لمواجهة الجفاف.

وتناول البيان أن المفاوضات استمرت قرابة 10 سنوات وأن مصر انخطرت في المفاوضات بحسن نية لاسكتشاف كافة السبل المتاحة مؤكدة على حق أثيوبيا في تحقيق اهدافها التنموية مع الحد من الأثار السلبية والاضرار التي يلحقها على دولتي المصب.

واشار البيان إلى أن أثيوبيا استمرت في مواقفها المتشددة واعترضت على اقتراح على ان يتم احالة الامر لرؤساء وزراء الدول الثلاثة مما أدى لانهاء المفاوضات مختتمة بيانها بالإعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة دولة السودان الأخيرة والتي استجابت لها مصر.