المسلماني: ما يحدث في أمريكا تنابز وسب لم يحدث من قبل وحرب أهلية بيضاء

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، عن الأحداث الحالية في أمريكا، والمظاهرات التي تشهدها، معتبرا أن ما يحدث هو أن "أمريكا ضد أمريكا"، مشيرًا إلى أن العداء والتنابز بالألقاب، وصل لمستوى غير مسبوق في تاريخ أمريكا.

وأكد المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ما يجرى ليس صراعًا بين الحزب الجمهوري والديموقراطي، وأنه تحول لسب وقذف وتنابز بالألقاب، بشكل غير موجود في السياسية الأمريكية.

ولقت المسلماني، إلى أن الأمر تحول من المنافسة للعداء بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأن الجمهوريين أنفسهم في شقاق، وأن هناك جمهوريين نزلوا المظاهرات ضد ترامب مؤكدًا أن اتساع الأحداث الجارية يهدد الأمن القومي الأمريكي.

واعتبر المسلماني، أن أمريكا كانت تعتبر دولة الحزب الواحد الذي له جناحين وأن الأمور تغيرت الأن وكل طرف يسعى لمصلحته مما يضر بأمريكا مشبهًا ما يحدث بأنه حرب أهلية بيضاء.