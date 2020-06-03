المسلماني عن شائعة وقوف بيل جيتس وراء كورونا: غير منطقية

نفى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوف بيل جيتس خلف أزمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسويق المصل المضاد لحسابه.

وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن البعض يردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بيل جيتس وراء انتشار الفيروس وأنه الذي سيكتشف اللقاح ويضع بداخله شريحة نانوية صغيرة من أجل مراقبة البشر في جميع أنحاء العالم.

وأكد المسلماني أن فكرة الشريحة التي توضع في جسم الإنسان مطروحة في الولايات الأمريكية منذ سنوات لتحتوي على السجل الأمني والصحي للإنسان وأن التحدث بشأنها ليس بجديد، لافتًا إلى أن العالم الراحل الدكتور أحمد زويل أخبره أنهم يبحثون هذا الشرائح في الولايات المتحدة.

وأوضح المسلماني أن مؤسسة جيتس تبحث عن اللقاحات وتدعم 7 مشروعات للبحث عن لقاحات ضمن 115 مشروع لقاح حول العالم لافتًا إلى أن هناك حركة عالمية ضد اللقاحات معتبرًا أن هذا الكلام غير منطقى متوقعًا الوصول لـ10 لقاحات ضد فيروس كورونا وأن هناك 10 شركات عالمية ستطرحهم للبشر.