المسلماني: أمريكا بها 40 مليون عاطل ونصف مليار قطعة سلاح لدى الشعب

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، عن ظواهر خطيرة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: إن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها متغيرين خطيرين، أحدهما وجود 40 مليون عاطل، والمتغير الآخر هو وجود نصف مليار قطعة سلاح لدى الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لحرب أهلية.

وعن الدعوات الأمريكية لتفكيك جهاز الشرطة وإلغائه ووقف تمويله قال المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بعض حكام الولايات، أعلنوا أنهم سيوقفوا تمويل الشرطة.

وأوضح المسلماني، أن إلغاء جهاز الشرطة "كلام مالوش معنى في السياسة"، مؤكدًا أن الصحيح هو المطالبة بإصلاح الشرطة، وليس إلغاء وحل جهاز الشرطة، مشددًا على أن ذلك يهدد هيبة الدولة، التي أصبحت في خطر.

وأشار المسلماني، لنزول أعضاء في الكونجرس للمظاهرات، ومشاركة جمهوريين في مظاهرات ضد الرئيس ترامب، وحرق مقرات الشرطة.