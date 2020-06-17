"زراعة المنوفية" تواصل توعية أصحاب المزارع لرفع الخصوبة الحيوانية

استعرضت قافلة كلية الزراعة جامعة المنوفية العديد من الإرشادات التوعوية لأصحاب المزارع الحيوانية بمحافظة المنوفية حول تنمية الخصوبة عند الحيوانات عبر الإنترنت.

وتناول القائمون على فاعليات القافلة المشاكل التي تؤثر سلبا على نقص الخصوبة فى الجاموس المصرى، مع عرض متكامل للأسباب والحلول الممكنة عبر بث مباشر اليوم.

أقيمت القافلة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية و الدكتور أيمن عيسى عميد الكلية.

وشارك فيها الدكتورة درية محمد خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ريم صابر محمد مراد بقسم الإنتاج الحيوانى.