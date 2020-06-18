بالصور.. نجاح جراحة خطيرة في المخ لمسن بمستشفى بشبين الكوم

أكد الدكتور جلال الديب مدير مستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إجراء جراحة عاجلة لمريض 75 سنة، يعاني من نزيف بالفص الأيسر للمخيخ، ونزيف ببطينات المخ، إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم.

وتم اجراء جراحة تفريغ للنزيف من المخيخ وتخفيف ضغط الحجرة الخلفية للمخ، بإزالة عظام القحف الخلفى للمخ وتركيب صمام مخى خارجى للحالة، وذلك بعد تجهيز الحالة وحجز الدم والبلازما للحالة، وذلك بمعرفة أطباء طوارئ جراحة المخ والأعصاب.

وشارك في إجراء العملية، الدكتور محمد البتانوني، والدكتور محمد الجعار، وأخصائي التخدير الدكتور سامح طيره، وأطباء العناية الدكتور رشيد عبدالخالق، والدكتور محمد عبدالسلام، فيما أكد المستشفى أن المريض متواجد بالعناية وحالته مستقرة ويستكمل علاجه.