المسلماني: العالم بعد كورونا بدأ يتشكل اقتصاديا وهناك 50 مليون جائع

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، عن العالم بعد ازمة فيروس كورونا، مؤكدا أن العالم بعد أزمة كورونا، بدأ يتشكل اقتصاديا، مشيرًا إلى أنه من الأرقام المخيفة، أن جوعى كورونا، بدأو يظهروا، وأن هناك 50 مليون في غرب إفريقيا، سيصيبهم الجوع بسبب كورونا.

واستبعد المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، قيام الحرب بين الصين والهند، معتبرًا أن الدولتين نوويتين، وأنهما دول مليارية، وتستطيع تدمير بعضهم البعض.

وأشار المسلماني، إلى أنه في العام الماضي، كان هناك 8 أشخاص يمتلكوا قدر ما يمتلك نصف عدد سكان العالم، معتبرًا أن ذلك مؤشر خطير لتوزيع الثروة.

وتحدث المسلماني عن الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحقيقي، يشمل الصناعة والزراعة، والاقتصاد المالي يشمل الأسهم والسندات والتجارة في البورصة، معتبرًا أن الأهم هو الاقتصاد الحقيقي، وأن الشعوب لن تأكل أسهم وسندات ولكنها تحتاج الزراعة والصناعة.