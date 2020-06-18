الغرف التجارية: لا توجد أزمة دواء و"الجدول" وراء زحام صيدليات الإسعاف

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إن تكدس المواطنين على صيدلية الإسعاف لأن بها أدوية تسمى أدوية الجدول والجدول الأول من المخدرات وأشياء تؤخذ للصرع، وهناك حالات مصابة بالسرطان لا تحتمل الألم فتأخذ مسكنات مخدرة مثل الترامادول لا يجدها في الصيدليات إلا في صيدليات الشركة المصرية، لافتاً إلى أن هناك أدوية ناقصة دائما توضع في صيدليات الشركة المصرية لأنه إذا تم طرحها في السوق من الممكن أن يحدث مشكلة.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الازدحام على صيدلية الإسعاف جزء منه لطلب أدوية كورونا ولكن عند وجود دواء سرطان يباع لديهم بمبلغ 6000 جنيه رسميا مسعر من الدولة وخارجها يباع بـ20 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه بالنسبة لتوزيع الأدوية الخاصة بالوقاية من كورونا وتوزيعها على صيدليات الشركة المصرية فقط وهناك أكثر من 28 صيدلية لها على مستوى الجمهورية، وما تم اتخاذه من قرار استراتيجي من هيئة الدواء والحكومة المصرية بالتعامل مع ملف الدواء منذ يناير الماضي قبل حدوث الأزمة يدرس على مستوى التاريخ.

وتابع، أن جميع الأدوية موجودة ولا يوجد أزمة في الدواء، وأن هناك 14 صيدلية في محيط القاهرة وبها أدوية نادرة وبأسعار رسمية، وأن اجتماع شركات الدواء والموزعين والمصانع مع هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد اليوم وأن ما تم ضخه من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا خلال هذا الأسبوع أكثر من مليون علبة إثرومايسن أقراص مضاد حيوي، و 500 ألف علبة شراب، وما تم ضخة من بارستمول أقراص لصيدليات مصر كلها أكثر من 2 مليون و 800 ألف علبة، ومنه 650 شراب، والزنك مليون علبة منه، مؤكدا أنه خلال يومين سيتم توزيع هذه الأدوية على صيدليات مصر بكميات كبيرة.