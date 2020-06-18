مدير مدرسة يمسح "بلاطها": فاضلي 150 يوم على المعاش وكلت من خير البلد

علق المعلم سيد أحمد مدير مدرسة الحسينية الثانوية بمحافظة الشرقية، على صور انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمسح أرضية المدرسة، قائلا: إنه باقي له، 150 يوما للخروج على المعاش، لافتًا إلى أنه وجد خلال تقسيم الأعمال الخاصة بالامتحانات، أنه حصل على أقل عمل، نظرًا لاقتراب خروجه على المعاش، وقرر القيام بتنظيف المدرسة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يعمل مدرس منذ 37 عاما، وأنه لم يعتذر عن الامتحانات: "انا ليا 37 سنة في المدرسة، لما أهرب والتاني يهرب، مين هيقوم الدولة، وأقل حاجة إننا نحافظ على العيال".

وتابع: "الدولة دي بناكل من خيرها"، مثنيًا على عمل قيادات مديرية التعليم في الشرقية، وأن الجميع يبذل أقصى ما في جهده للحرص على خروج امتحانات الثانوية بشكل آمن.