مصر في يوم.. الرد على هجوم قاضي الإخوان.. ومؤسسات الدولة تحل أزمة المحتجزين

ليلة مليئة بالأحداث عاشتها مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، التي شهدت عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهدت ردود إعلاميو مصر، بالحقائق والبراهين، على هجوم أحمد مكي وزير العدل الإخواني على مصر، الذي حاول كسب تعاطف الشعب المصري، من خلال التزييف.

وزير العدل الإخواني يحاول كسب تعاطف الشعب المصري

ظهر وزير العدل الإخواني، على قناة الجزيرة القطرية، في أحد المداخلات الهاتفية، للتحدث عن سياسات مصر الداخلية في عهد الإخوان، محاولا كسب تعاطف الشعب المصري، وتزييف الحقائق في الفترة التي حكم فيها الإخوان، ورد إعلاميو مصر بقوة، على تصريحاته بعدد من الفضائح التي كشفت حقيقة كل ما قاله.

وحرص إعلاميو برامج "التوك شو"، على الرد على مزاعم مكي، وتزييفه للحقائق بعدد من فضائحه أثناء حكم الإخوان المسلمين، حيث قال رامي رضوان: "الوزير الإخواني، بالفعل اتخذ قرار بعدم حبس الصحفيين، ولكنه قتلهم، والدليل على ذلك مقتل الحسيني أبوضيف، في محيط الاتحادية، وقت وجود المعتصمين اعتراضا على الإعلان الدستوري الكارثي، فضلا عن 8 آخرين مثله و700 مصاب".

وعن تصريحات مكي حول رفض مرسي، استخدام الرصاص في وجه المتظاهرين رد عليه رضوان قائلا: "لا مساس إيه والإخوان وجهوا قواعدهم راحوا فضوا الاعتصام وضربوا وسحلوا، وكان فيه مشهد دموي وقتل الناس".

وأردف أن الإخوان المسلمين، هددوا القضاة بالقتل بعد محاصرة الدستورية العليا، من أجل الموافقة على الإعلان الدستوري الكارثي في عهد محمد مرسي، مناشدا المواطنين في عدم الانخداع فيما يقوله وزير العدل الإخواني، حيث إن طريقتهم كلها واحدة، وهي محاولة تجميل صورة الجماعة من خلال التصريحات مع نشاط للجان الإلكترونية والقنوات التابعة لهم، في نفس الوقت لكسب تعاطف المصريين.

"قتل الصحفيين عند مكتب الإرشاد".. فضيحة ذكرت المشاهدين بها الإعلامية لما جبريل، مذيعة قناة اكسترا نيوز، ردا على تصريحات أحمد مكي، بأنه كان يدافع عن حقوق الصحفيين، لافتة إلى أن جماعة الإخوان، حاصرت الصحفيين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأمام مكتب الإرشاد وقتلتهم.

وأضافت أن تصريحات الوزير الإخواني، هدفها تجميل صورة محمد مرسي والإخوان فقط لا غير، موضحة أن كل ما يقال عن رفض مرسي استخدام السلاح والرصاص، عار من الصحة، حيث إن الحقائق تؤكد أن مرسي وجماعته اعتمدت على ميليشيات الإخوان ضد المتظاهرين.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن فضيحة جديدة للوزير الإخواني قائلا: إنه عمل هو وشقيقه محمود على إلغاء كل الدعاوى التي كانت مقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأردف أنه لم يحترم القضاء أو استقلاليته، وعمل على تدمير القضاء، رغم أنه قاضيا، ويتسم بالعدل ألا أنه عمل على تجميل صورة محمد مرسي، وإلغاء كل الدعاوى ضده.

وفسر الإعلامي خالد أبو بكر، سبب تصريحات الوزير الإخواني في الوقت الحالي، قائلا: إنه يحاول من فترة إلى أخرى، تجميل صورة الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من الإخوان الإرهابيين، مشددا على أن كل تصريحاته هي افتراء على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن أحمد مكي، تورط أثناء حكم الإخوان في الإساءة للقضاء المصري الشريف، وهو ما يدل على أن تصريحاته كاذبة، معلنا تقدمه ببلاغ ضده بسبب الافتراء على الدولة المصرية.

وكشف مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان، عن العديد من الفضائح وزير الإخوان أحمد مكي، قائلا: إنه هو من كتب الإعلان الدستوري الكارثي في عهد مرسي بيده، وهو ما أعطى الرئيس المعزول، سلطات جبارة، فضلا عن مشاركته في عزل النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود.

وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أن أحمد مكي له فضائح ومواقف عديدة داخل مصر منها توفير جو ملائم للتزوير والتلاعب في أوراق الناخبين، لافتا إلى أن ظهوره الآن، من أجل تجميل صورة الإخوان ومحاولة تقوية موقفهم مرة أخرى، موضحا أنه ليس لديه الجرأة للتحدث عن حقيقة الإخوان.

عودة المحتجزين من الخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأ الأمر بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يظهر فيه الإساءة لعدد من العمال المصريين هناك.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

ونجحت السلطات المصرية في استعادة المصريين المحتجزين في ليبيا منذ ساعات قليلة بحسب ما أعلنت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط فرحة عارمة من المصريين.

"شكرا يا سيسي".. المصريون العائدون من ليبيا يشكرون الرئيس

ووجه المصريون العائدون من ليبيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطات المصرية والليبية، فور عودتهم إلى أرض الوطن، مساء الأربعاء.

وأعرب أحد المحتجزين في ليبيا والعائدين بسلامة لأرض الوطن، بهجت مهدي، عن سعادته البالغة بالعودة سريعًا إلى أرض الوطن، موضحًا أنه لم يتوقع العودة إلى مصر بهذه السرعة، والشكر والفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمخابرات المصرية.

فيما قال آخر، خلال لقطات عرضها الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه سعيد للغاية، ولم يكن يتخيل أن نعود بهذه السرعة، "أنا مبسوط جدا، ومكنتش متخيل أننا نرجع بالسرعة دي، مكنتش متفاءل أني هشوف مصر تاني، الفضل والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وربنا يحفظك يارب، وهتفوا الجميع تحيا مصر، تحيا مصر".