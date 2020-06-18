نجل أحد العائدين من ليبيا: رجوع أهالينا "انتصار جديد للمصريين"

عبر محمود جمال، نجل أحد العائدين من ليبيا، عن فرحته بعودة والده إلى أرض الوطن، قائلا: "ما حدث مع والدي والـ22 الآخرين، انتصار جديد للكرامة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثلج صدورنا، بتوجيهاته للأجهزة بإعادة المصريين، وهو ما حدث، حيث لم تمر ساعات قليلة، حتى عادوا لأحضان الوطن".

وأضاف جمال: "اعتاد أهالي قرية كوم الرمل، على العمل في منطقة واحدة، وهو سبب وجود 23 مصريا من أبناء قرية كوم الرمل القبلي في منطقة ترهونة".

وتابع: أغلب الـ23 العائدين، كانوا يعملون في المعمار، حيث أن والدي كان يعمل عامل خرسانة منذ أكثر من 3 سنوات، من أجل لقمة العيش وتوفير نفقات لنا.

وقال إنهم تلقوا خبر احتجاز والده والـ22 الآخرين، من خلال التلفاز، وعلموا أيضا بعودتهم من خلال التلفاز، وكان الخبر الذي أثلج صدورهم جميعا، وعمت الفرحة في القرية.

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.