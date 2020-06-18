السياحة: عدد زائري المتحف المصري لن يتعدى 200 فرد في الساعة

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إنّه سيتم إعادة الحركة السياحية الخارجية في البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، لأنها المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وهي آمنة لاستقبال السائحين، لافتة إلى أنّ تلك المحافظات شهدت الكثير من الاستعدادات، إذ حصل 232 فندقا حتى الآن على شهادة السلامة الصحية للتأكيد على أنّهم حققوا كل الإجراءات والاحترازات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وأضافت بهجت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ هناك العديد من التيسيرات طرحت مؤخرا لعودة الحركة السياحية، وأهمها إلغاء التأشيرة السياحية حتى 31 أكتوبر المقبل، إضافة للكثير من الحوافز المقدمة، بينها تخفيض تذاكر دخول الأماكن الأثرية 20%، وتخفيض هبوط الطائرات في المطارات بنسبة 50%، و20% على الخدمات الأرضية.

وأشارت إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المتاحف، ومتوقع افتتاح قصر البارون ومتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، لافتة إلى أنّ تلك المتاحف جاهزة للافتتاح وستكون إضافة كبيرة للمنتج السياحي المصري.

وأكدت أنّه يتم تعقيم وتأهيل الأماكن والأثرية والمتاحف بشكل جيد، ووضع بعض الضوابط لدخول الزائرين بشروط محددة، حيث لا يتعدى عدد الزائرين داخل أي مقبرة من 10 إلى 15 فردا، بينما في المتاحف الكبيرة مثل المتحف المصري 200 فرد في الساعة الواحدة، وينخفض العدد إلى 100 فرد في المتاحف الصغيرة.