مصرع تلميذة سقطت من شرفة الطابق الخامس بسوهاج

لقيت تلميذة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "مريم.ع.ع" 14 عاما تلميذة وتقيم بناحية بندر البلينا "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص وسؤال كل من والدتها "هويدا.ا.م" 40 عاما ربة منزل، وشقيقها "مصطفى.ع.ع" 22 عاما طالب يقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الخامس اختل توازنها وسقطت أرضا مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدي لهبوط حاد بالدورة والدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.