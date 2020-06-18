الفرحة تعم "كوم الرمل" بعد عودة المصريين الـ23 من ليبيا

عمت الفرحة قرية كوم الرمل بمركز سمسطا غرب محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع أنباء عودة الـ23 مصريا العاملين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وعبر محمود جمال، نجل أحد العائدين من ليبيا، عن فرحته بعودة والده إلى أرض الوطن، قائلا: "ما حدث مع والدي وزملائه انتصار جديد للكرامة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثلج صدورنا بتوجيهاته للأجهزة وإعادة المصريين وهو ما حدث، حيث لم تمر ساعات قليلة حتى عادوا لأحضان الوطن".

وتابع: "أغلب العائدين كانوا يعملون بطائفة المعمار، فوالدي كان يعمل عامل خرسانة منذ أكثر من 3 سنوات، من أجل لقمة العيش وتوفير النفقات لنا".

وأضاف: "تلقينا خبر احتجاز والدي من خلال التلفاز، وعلمنا أيضا بعودته وزملائه الـ22 من خلال التلفاز، وكان الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا وعمت الفرحة القرية".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية، مباشرة التحقيق مع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.