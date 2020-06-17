بالأسماء.. الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية بالإسكندرية

تسلم مجموعة من الفنادق، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن وصل إلى 232 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

فنادق الإسكندرية التي حصلت على الشهادة الصحية

فندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب.

فندق هلنان فلسطين.

فندق فورسيزونز.

فندق ايبر اوتيل ببرج العرب.

فندق ذا چيل بالساحل الشمالي.

فندق افريكانز.

فندق هيلتون جرين بلازا.

فندق جراند بلازا سموحة.

فندق صن رايز اليكس افينيو.

فندق بلازا.

فندق براديز ان متروبول.

فندق سان جوفاني ستانلي.

فندق شتيجنبرجر سيسل.

فندق وندسور بالاس.

فندق لاجون.

فندق نيو كابري.

فندق سي ستار.

فندق يونيون.

فندق رمسيس.

فندق جده.

فندق دلتا.

فندق شيري ماريسكي.

فندق شيراتون.

فندق هيلتون الكورنيش.

فندق باراديز ان بيتش ريزورت.

فندق ريجنسي.

فندق ايفو هورايزون.

فندق بالما ان ريزورت.

فندق رومانس.

فندق المدينة المنصورة.

فندق راديسون بلو.

فندق مرحبا.

فندق هوليداي.