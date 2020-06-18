والدة مصري عائد من ليبيا: "قائدنا عظيم.. وجيشنا بيحمي ولادنا"

عبرت نادية حامد طنطاوي، 55 سنة، والدة جميل عيد سمير، أحد المصريين الـ23 العائدين من ليبيا، عن سعادتها بعودة نجلها واثنين من أشقائها ونجل شقيقتها إلى أرض الوطن، قائلة "كنا متأكدين أن مصر لن تترك أبناءها، وأنهم سيعودن سالمين إلى أرض الوطن بفضل قائد عظيم وقوات مسلحة قادرة على حماية أبنائها وأرضها".

وأضافت "ابني يبلغ من العمر 17 عاماً وسافر منذ عامين مع أقاربنا وعدد كبير من شباب القرية للعمل بطائفة المعمار، فوجئنا بفيديو على (فيس بوك) يظهر أبناءنا محتجزين في ليبيا لدى عصابات مسلحة، شعرت بالأسى، الإ أنني كان لديّ ثقة بأن لدينا رئيس قادر على حماية أولادنا".

وأكملت: "بعد ساعات قليلة فوجئت بفيديو عبر القنوات التليفزيونية بعودة أبنائنا إلى أرض الوطن، وتحول حزني إلى سعادة بالغة".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم.