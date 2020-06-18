في 5 أيام.. "جيتني مكسور" لأصالة تتخطى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب

منذ طرحها في 12 يونيو الحالي، تجاوزت مشاهدة أغنية أصالة الجديدة "جيتني مكسورة" 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الخاصة بها على يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، ومن المقرر أن تطرح أصالة خلال الفترة المقبلة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم.

وهنأ الفنان فضل شاكر الفنانة السورية أصالة نصري، بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"، وأعرب عن إعجابه بالأغنية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أصولة مبروك حبيبتي على الأغنية الجديدة، دائمًا متألقة يا أصولة".

لترد أصالة بدورها، معربة عن حبها وامتنانها لما قاله: "الله يبارك فيك يا فضل الغالي، القريب على الرّوح وجوّا الرّوح".