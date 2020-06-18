نائب بعد عودة المصريين بليبيا: تحيا مصر برئيسها وجيشها ورجالها المخلصين

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بالموقف المشرف الذي قامت به الأجهزة الأمنية في مصر وتكليل هذه الجهود بعود أبنائنا المصريين العاملين في ليبيا، أمس، ونجاح الصقور المصرية في إعادتهم سالمين إلى وطنهم الأم مصر، قائلا: "المصريون المحتجزين في ليبيا في قلب الوطن، فتحيا مصر برئيسها وجيشها ورجالها المخلصين، لم يغمض لهم جفن حتى أعادوا أبناءهم أعزاء".

وأضاف النائب أن ما نشرته ميلشيات ما يسمى بحكومة الوفاق من فيديوهات لاحتجازها مجموعة من العمال المصريين في ليبيا تهدف من خلالها ضرب الروح المعنوية المصرية ومحاولة رخيصة لاستفزاز القاهرة لجرها في حرب لإفشال مبادراتها للحل، وذلك يعكس استشعارها وحليفتها تركيا بالخطر.

وأشار إلى أن مصر لم تنجر إلى هذه الأفعال الرخصية وكان همها أبناءها هناك، فتواصلت بحكمة وروية وأعادت أبناءنا أعزاء مرفوعي الرأس سالمين رافعين علم مصر، لتؤكد عودتهم أن مصر بأمان وقوية لا تهاب أحدا.