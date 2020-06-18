الفنان محمد عز ناعيا مدير أعماله: "أصعب لحظات حياتي"

أعلن الفنان محمد عز صباح اليوم الخميس، وفاة مدير أعماله مينا نور أثناء إجرائه عملية جراحية.

وكتب "عز" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله صاحبي وأخويا ومدير أعمالي مينا نور أثناء إجراءه عملية جراحية، أصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا، أصعب لحظات حياتي لا إله إلا الله".

وطرح الفنان محمد عز، أغنيته الجديدة "سنين بتضيع"، مطلع الشهر الجاري عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

وأعلن عز عبر حسابه الشخصي بـ "فيسبوك" طرح أغنيته الجديدة "سنين بتضيع" على يوتيوب، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وسبق أن قدم عز عددا من الأغاني الشعبية منها "ودان عالحيط"، "شبعان دلع"، "فكرني مرتاح"، وبالرغم من ذلك فقد أكد في لقاء تلفزيوني أنه ممثل واتجاهه للغناء الشعبي ليس إلا مجرد هواية.