ضبط طني فول تمويني منتهي الصلاحية بدمنهور

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق مراكز دمنهور وكوم حمادة وكفر الدوار، أسفرت عن ضبط صاحب أحد مراكز التعبئة المتعاقدة على توريد سلع تموينية مدعمة، بناحية مركز دمنهور، لقيامه بالشروع في تعبئة فول تمويني مدعم، وتوريده لشركة الجملة، بعد التلاعب في بيانات الإنتاج والصلاحية المدون على الأكياس، وإعادة تعبئته في أكياس جديدة بتاريخ إنتاج وصلاحية جديدة، لتسليمه للتجار التموينيين لصرفه للمواطنين، وتم ضبط كميه قدرها 2 طن.

كما تم ضبط مصنع دهانات غير مرخص، يقوم بإنتاج دهانات بأسماء شركات شهيرة، وتم التحفظ على 30 برميل زنة البرميل 20 كيلوجرام، و120 عبوة زنة العبوة 1 كيلوجرام، و500 كرتونة فارغة واستيكارات مدون عليها ماركات دهانات لشركات شهيرة.

وكذا ضبط 60 قرص جبن رومي، زنة القرص 13 كيلوجراما، و 8 عامود لانشون بسطرمة زنة العامود 5 كيلوجرام، وكلها مجهولة المصدر داخل منشر غير مرخص.