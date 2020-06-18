وزيرة التضامن: الحكومة رفعت الدعم النقدي 181% في عدة أعوام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدعم النقدي ارتفعت بنسبة 181% مقارنة بين موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020، والعام المالي 2014- 2015، لتصل لـ 18.5 مليار جنيه.

وأضافت "القباج"، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لها، اليوم، أن أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" منذ عام 2015، ارتفعت من قرابة 1.8 مليون مستفيد لـ3.6 مليونا في عام 2020، بزيادة 94%.

وتطرقت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن نحو 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2,26 مليون طفل "6-18 سنة" من أسر "تكافل" مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث أن الالتحاق بالمدرسة والانتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على "تكافل"، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر "يوم – 6 سنوات" يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.

وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لشهادات طبية وظيفية يتم استخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.