القباج: نحو 60 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمس

قالت دكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نحو 60 مليار جنيه هي تكلفة العلاوات الخمس، والموازنة العامة تدعم وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "من يضخ 35 مليار جنيه هي الهيئة، والمجمد الذي يبلغ 28 مليار جنيه الذي يبلغ قيمته نحو 28 مليار جنيه ستسددهم وزارة المالية على مدار التشابكات المقبلة".

وتابعت: "فض التشابك ورد مديونية أصحاب المعاشات، ينص على أن تسدد وزارة المالية 5.7% كل سنة من 169 مليار جنيه، والهيئة ستدفع العلاوات الخمس والمالية ستتقدمها على مدار السنوات المقبلة، أي أننا ندفعها اليوم، ووزارة المالية ستردها السنوات المقبلة".

وأردفت: "التشابك حسم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقضاء كان في صالح وزارة التضامن، وهذا الخلاف حسمه توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن الخلاف سيحسم لصالح أصحاب المعاشات".