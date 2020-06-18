نائبه تتساءل.. ماذا عن أرض مبنى الحزب الوطني المنحل؟

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن تطوير منطقة الحزب الوطني القديم على غرار تطوير مجمع التحرر.

وتساءلت يوسف، عن المدة الزمنية المتوقعة كي يتم طرحها على المستثمرين، والخطة التسويقية كي يتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل كأفضل استغلال.

وأكملت عضو البرلمان: "بعد حل الحزب الوطني القديم بعد ثورة 25 يناير، تم صدور قرار من قبل محافظة القاهرة بهدم مبنى الحزب، لا سيما بعدما طاله الحرق وإشعال النيران به من قبل المتظاهرين أثناء الثورة، وأصبح هدمه ضرورة، وتولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة الهدم عام 2015".

وتابعت: "وبعد انتهاء عمليات الهدم أصبحت قطعة الأرض فارغة ومتنازع عليها من قبل عدد من الوزارات التي أرادت نيل أحقيتها في هذه الأرض".

وأكدت أن قطعة الأرض ثمينة وتعد أغلى قطعة أرض في العاصمة ويقدر المتر فيها بـ 100 ألف جنيه، الأمر الذي يجعلها مكسبا كبيرا للدولة المصرية عند استغلالها.

وأضافت داليا يوسف، أن الاستفادة منها سيدر للدولة مبالغ طائلة جراء الاستثمار فيها وإسناد تطويرها واستغلالها للمستثمرين كما فعل بميدان التحرير، والذي تم إسناده للمستثمرين الأجانب وهم من أنفقوا على كل عمليات التطوير والإنشاء وأصبح الآن منارة كبيرة في قلب العاصمة القاهرة ومزار تفخر به الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن أرض مبنى الحزب الوطني فائدة كبرى وثمينة إذا تم الاستثمار فيها والاستفادة منها بدلا من تصويرها وإحاطتها وجعلها منطقة تحت الإنشاء، دون إبداء أي رأي أو دراسة حول إمكانية الاستفادة منها واستغلال موقعها المتميز في قلب القاهرة، والتي سيساهم استغلالها في جذب استثمارات طائلة للدولة المصرية.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن استغلال أرض مبنى الحزب سيدعم الاقتصاد الوطني لا سيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، والتي جعلتها في أمس الحاجة إلى استغلال هذه الأرض وطرح خطط جديدة لتطويرها وفتح الباب أمام المستثمرين والاستماع إلى عروضهم واختيار الأفضل لبدء عملية الاستغلال على غرار ما تم فعله بميدان التحرير.