"تجارية الإسماعيلية" تبحث إنشاء صندوق معاشات إضافية للعاملين بالغرفة

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عن مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية، بعد إعداد دراسة لإنشاء صندوق للمعاشات للعاملين بالغرفة التجارية لدعم المعاشات المتدنية والتي لا تساعد على العيش الكريم، وأن يكون هذا الصندوق داخل الاتحاد والغرف ويحول له نسبة من الإيرادات.

جاء ذلك خلال لقاء تم اليوم، بحضور إبراهيم خميرة، نائب رئيس مجلس الإدارة، زيدان على إبراهيم، الذي طالب رئيس الغرفة التجارية والأعضاء بعمل صندوق لأصحاب المعاشات من الموظفين الذين عملوا بالغرفة وخرجوا على المعاش، لمساعدتهم في مواجهة ظروف ومتطلبات الحياة، وكلف المهندس أحمد عثمان بسرعة رفع الأمر للاتحاد العام لاتخاذ اللازم.